الرئاسي والحكومة يبحثون في مصراتة ملفات الانتخابات وعودة المهجرين والمصالحة

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي، رفقة عضوي المجلس، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، ورئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم إلى مدينة مصراتة في زيارة تفقدية للمدينة، حيث اجتمعوا بعميد وأعضاء المجلس البلدي والحكماء والأعيان والقيادات المدنية والعسكرية، لبحث عدد من القضايا المهمة.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر، وملفات عودة المهجرين والنازحين، وملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

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