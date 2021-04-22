الزائدي: الحكم الأوروبي ببطلان العقوبات الغربية بحق عائشة القذافي دليل إدانة للغرب

اعتبر مصطفى الزائدي القيادي بالنظام السابق، أن “حكم المحكمة الاوروبية ببطلان العقوبات الظالمة الجائرة التي فرضت من قبل الدول الغربية الإستعمارية على الدكتورة عائشة معمر القذافي، ليس دليل على عدالة الغرب ونزاهة مؤسساته القضائية، بل هو إدانة أخرى لهم لأنهم أحتاجوا إلى عقد من الزمان ليتوصلوا الى أن القرار بلا أسانيد قانونية ولا ضوابط أخلاقية” وفق تعبيره.

وواصل على حسابه بموقع فيسبوك: “أن وضع أفراد عائلة الشهيد الصائم المجاهد الأكبر معمر القذافي وقيادات النظام الجماهيري الشعبي الوطني، في قوائم عقوبات دولية يعني أن إرادة المجتمع الدولي ليست سوى إرادة الدول الاستعمارية المتغطرسة، ذلك لا يختلف على وضع قيادات النظام و بعض افراد أسرة القائد تحت مطالبات محكمة الجنايات الدولية المتخصصة في ملاحقة القيادات الوطنية من العالم الثالث”.

وتابع قائلا: “من المهم تصعيد النضال الوطني ضد سياسة الغطرسة والظلم والاستكبار ، وذلك يفرض التشبت بالثوابت الوطنية والقيم الثورية .

تحية إلى أسرة الشهيد القائد معمر القذافي، وتحية لكل المناضلين الذين لم يخشوا جبروت الطغاة ولم يتوقفوا على الكفاح من أجل تحرير الوطن وإرادة الشعب” وفق قوله.

وأمرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي برفع اسم عائشة معمر القذافي من قائمة العقوبات الأوروبية بعد عشرة سنوات من فرضها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بحسب وكالة الأنباء الألمانية “أ.ف.ب”، إن عائشة معمر القذافي لم تعد تلعب دورًا سياسيًا في ليبيا والاتحاد الأوروبي أخفق في تفسير سبب استمرار اعتبارها ” كمهددة للسلم والأمن الدوليين “.

قال متحدث باسم الإتحاد الأوروبي، إن استمرار تصنيف عائشة على العقوبات سيظل ساري المفعول على الأقل لشهرين وهي مدة الاستئناف المحتمل ضد الحكم .