وزير الدفاع الإيطالي: تعزيز التعاون المدني والعسكري مع ليبيا «أولوية إستراتيجية»

أعلن وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني عن «نقاش بناء» اليوم الخميس مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش «حول التزامنا بدعم عملية تحقيق الاستقرار» هناك.

وشدد غويريني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب لقاء بالعاصمة الإيطالية روما مع المنقوش «“يعد تعزيز التعاون المدني والعسكري مع ليبيا أولوية إستراتيجية لإيطاليا»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

زيارة المنقوش اليوم للعاصمة روما هي الاولى لمسؤول رفيع في حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. ويتضمن جدول زيارة المنقوش لقاءات مع وزراء الخارجية والدفاع والداخلية الإيطاليين.

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وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أنه شدد، خلال لقائه مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية «إلتزام إيطاليا بتحقيق الاستقرار في عملية يقودها الليبيون».

وقال في تصريح للصحفيين، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في أعقاب اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية في روما، أنه أكد أيضًا إعادة فتح وشيك للقنصلية الايطالية العامة في مدينة بنغازي، شرقي البلاد.

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