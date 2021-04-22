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الرئاسي والدبيبة يبحثون “ملفات ثقيلة” في مصراتة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى مصراتة، في زيارة هي الأولى منذ انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة.

والتقى الوفد أعضاء المجلس البلدي برئاسة محمود محمد السوقطري، وحكماء وأعيان المدينة والقيادات المدنية والعسكرية، للبحث في القضايا والملفات الخدمية والأمنية إلى جانب المشاريع التنموية.

وتطرق الاجتماع إلى آلية تأسيس مفوضية المصالحة الوطنية، وتنفيذ المشروع على أرض الواقع وتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد، بالإضافة إلى ملفات عودة المهجرين والنازحين وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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