الرئاسي والدبيبة يبحثون “ملفات ثقيلة” في مصراتة

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى مصراتة، في زيارة هي الأولى منذ انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة.

والتقى الوفد أعضاء المجلس البلدي برئاسة محمود محمد السوقطري، وحكماء وأعيان المدينة والقيادات المدنية والعسكرية، للبحث في القضايا والملفات الخدمية والأمنية إلى جانب المشاريع التنموية.

وتطرق الاجتماع إلى آلية تأسيس مفوضية المصالحة الوطنية، وتنفيذ المشروع على أرض الواقع وتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد، بالإضافة إلى ملفات عودة المهجرين والنازحين وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

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