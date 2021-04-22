المنقوش تُجدد دعوتها لإخراج المرتزقة من ليبيا

دعت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى تفعيل نتائج مؤتمر برلين والعمل على خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، ومراجعة آلية تطبيق وقف النار بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف آمنة ومستقرة.

وجاءت دعوة المنقوش، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، في مقر الخارجية في روما، وقد رحبت المنقوش بافتتاح القنصلية الإيطالية في بنغازي، آملة في إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال والمواطنين.

من جهة ثانية، بحثت المنقوش مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني في التعاون الأمني والعسكري بين طرابلس وروما، فيما أكد جويريني التزام بلاده بدعم عملية الاستقرار في ليبيا باعتباره يمثل أولوية إستراتيجية.

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