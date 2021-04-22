السيسي يوجه بتقديم كافة المساعدات والدعم للشعب الليبي

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتقديم كل المساعدات والدعم إلى الشعب الليبي.

جاء ذلك، عقب إطلاع السيسي على زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ليبيا، مطالبا بتسخير الإمكانات وتقديم المساعدات الممكنة لدعم الليبيين، وزيادة فرص التعاون، بما يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خارطة الطريق وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

وعرض مدبولي الملفات التي ناقشها مع الجانب الليبي، بما فيها التوافق على إعادة عمل البعثات الدبلوماسية المصرية في طرابلس وبنغازي وتيسير حركة التنقل بين البلدين، والاستعانة بالشركات المصرية خصوصا في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، لتنفيذ المشروعات المختلفة في ليبيا.

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