دي مايو: فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة من ليبيا «أولوية بالنسبة لنا»

قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إن بلاده «تعتبر تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار أولوية، بدءًا من إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، والذي سيسمح باستعادة الروابط المدنية والتجارية الداخلية بين شرق وغرب البلاد، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب ».

وقال في تصريح للصحفيين إنه أعرب أيضاً خلال لقائه بمقر وزارة الخارجية (قصر فارنيسينا) مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش «عن التقدير لإلتزام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ببدء عملية مصالحة وطنية فعالة، تفضل عملية اللامركزية الإدارية من اتخاذ إجراءات مباشرة وحازمة من قبل الدولة على الأرض».

وأضاف دي مايو: «نحن على استعداد تام لدعم هذا الجهد، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، مع الاحترام الكامل للسيادة الليبية».

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وبدأت المنقوش في وقت سابق الخميس زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما، أجرت خلالها مباحثات مع دي مايو ووزير الدفاع لورينزو غويريني، ووزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، وهي الزيارة الأولى لمسؤول في حكومة الوحدة إلى إيطاليا.

وحسب وكالة «نوفا» الإيطالية، فمن المتوقع أن تشهد الزيارة، التي هي الأولى للمنقوش في أوروبا على المستوى الثنائي بعد زيارة تونس في الثامن أبريل، الاتفاق على الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية الفنية الإيطالية-الليبية المشتركة.

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