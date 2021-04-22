فاضل القريو قنصلا عاما جديدا لليبيا في تونس

اعتمدت الحكومة التونسية، فاضل القريو قنصلا عاما جديدا لليبيا لدى الجمهورية التونسية، بعد تسلم القريو، الخميس، وثيقة الاعتماد الرئاسية من مدير المراسم والتشريفات الدبلوماسية في وزارة الخارجية التونسية.

وقالت السفارة الليبية في تونس، إن القنصل العام وجه الشكر إلى تونس حكومةً وشعباً على ما قدمته للشعب الليبي خلال السنوات الماضية من دعم ومساندة في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا.

وأكد القريو على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرصه على تطوير العمل القنصلي وتسهيل الإجراءات والمعاملات للمواطنين، والعمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدولتين مما يعزز روابط الأخوة بينهما.