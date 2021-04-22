الحكومة المصرية تُشكّل لجنة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع ليبيا

وصف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، زيارته إلى طرابلس بالناجحة، واعتبرها رسالة دعم من مصر لوحدة ليبيا واستقرارها.

وقال مدبولي عقب عودته إلى القاهرة وترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، إن مصر بقيادة السيسي، تساند كل الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ، والتي من شأنها تحقيق التنمية والاستقرار في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

ولفت مدبولي إلى تشكيل لجنة وزارية لاتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وتسيير حركة التنقل بين البلدين، وتحديد موعد لاستئناف أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة، بعد توقفها منذ عام 2009، مطالبا الوزراء المعنيين بالتنسيق مع نظرائهم في حكومة الوحدة الوطنية من أجل وضع الخطط التنفيذية.

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