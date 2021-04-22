مبروكة عثمان: نسابق الزمن للانتهاء من توحيد القطاع الثقافي

أصدرت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، تعليماتها بالإسراع لإنجاز توحيد مؤسسات الدولة بالقطاع الثقافي، وفق الإجراءات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية.

وفي هذا الشأن، تم بديوان الوزارة في المنطقة الشرقية الانتهاء من إجراءات التسليم والاستلام الذي قام بها أسامة الزروق مسعود المكلف بتسيير العمل داخل الديوان خلال الاجتماع الذي ضم مديرو الإدارات والأقسام والوحداث الإدارية واستلام أختامهم.

كما تم الاتفاق، على آلية تسيير العمل ، وفق الرؤية الإستراتيجية التي تقوم الوزيرة بتنفيذها وسط أجواء من الود والاحترام ؛ للنهوض بالثقافة الليبية لأخذ مكانتها الحضارية اللائقة بها وبتاريخها وتراثها المادي والمعنوي الضارب في أعماق الإنسانية .