بدء حملة التطعيمات بلقاح كورونا بالجفرة‎

انطلقت اليوم الخميس بمناطق بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء الحملة الاولى لتطعيم جائحة كورونا للأعمار المستهدفة من سبعين سنة وما فوق حسب المسجلين في منظومة المركز الوطني للأمراض السارية ومن خلال الرسائل يتم اشعار الذين تم تسجيلهم بداخل المنظومة عبر الهاتف المحمول.

وأوضح امحمد عامر ابوبكر مدير مكتب الرعاية الصحية والمشرف التنفيذي للحملة الوطنية بالجفرة ضد فايروس جائحة كورونا ان التطعيمات هي استرازينكا المحفوظ في منظومة التبريد الموجود بمراكز اعطاء اللقاحات من 2 الى 8 درجات تحت الصفر.

ودعا المواطنين الى سرعة التسجيل لاستجلاب التطعيمات المقررة من المركز الرئيسي حسب الاعداد المسجلة في منظومة المركز الوطني مؤكدا على اهمية المحافظة على الاجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات والتوقف عن المخالطة الجماعية.