المبعوث كوبيتش يختتم زيارته إلى سويسرا

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، اليوم، زيارة إلى بيرن بسويسرا، التقى خلالها المسؤولين السويسريين، لمناقشة سبل مساعدة الشعب الليبي والسلطات الليبية في الانتقال نحو مرحلة مستقرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا