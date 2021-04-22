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الدبيبة لمن يصفون أنفسهم بمهجري المنطقة الشرقية في طرابلس: بنغازي ستعود للوطن وأنتم أيضًا

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع عبد الحميد الدبيبة مع بعض الشباب من أبناء المنطقة الشرقية، الذين يصفون أنفسهم بـ”المهجرين من ديارهم” ومتواجدون في العاصمة الليبية طرابلس، بأحد المقاهي.

وأكد الدبيبة، في أحد الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مدينة بنغازي ستعود إلى الوطن وأيضا شبابها سيعود إلى أحضان الوطن.

وكان عبد الحميد الدبيبة، قد زار أمس الخميس مدينة مصراتة برفقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبي عبد الله اللافي وموسى الكوني.

وفور وصولهم توجه المنفي والوفد المرافق له إلى مقر المجلس البلدي مصراتة، وعقد لقاء بعميد وأعضاء المجلس البلدي والحكماء والأعيان والقيادات المدنية والعسكرية بالمدينة.

وبحسب الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، فإن جولة المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في مصراتة تشمل عدة لقاءات مع مسؤولين بالمدينة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الوطن هو الذي ان يعود الي لأن بنغازي هي الآهل وباقي أجزاء الوطن عباره عن فروع أختطفها تنظيم الأخوان الأرهابي الذي شجع ودعم انتشار العصابات الارهابيه في الغرب الليبي

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