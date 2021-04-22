المؤسسة الوطنية للنفط تزود المركز الوطني بمشغلات للكشف عن كورونا

تسلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، كمية من مشغلات الاختبار السريع للكشف عن فيروس كورونا، إضافة إلى مسحات تجميع العينات بالوسط الناقل، من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

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