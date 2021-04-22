لجنة النواب تواصل فرز ترشيحات المناصب السيادية

تواصل لجنة استلام وفرز الملفات لتولي المناصب السيادية بمجلس النواب اجتماعاتها لليوم الرابع على التوالي، حيث عقدت اللجنة أمس الخميس اجتماعاً بمقر اللجنة في مدينة طبرق بحضور كامل أعضائها من أعضاء مجلس النواب وهم ” رمضان شمبش _ سالم قنان _ عبدالمنعم العرفي _ عبدالمنعم بالكور _ الهادي الصغير _ عبدالسلام المرابط .

وبحسب بيان مجلس النواب، تواصل اللجنة فرز الملفات المقدمة للترشح للمناصب القيادية بالوظائف السيادية وفقًا لما نصت عليه التشريعات والقوانين المنشئة والمنظمة لعمل هذه المؤسسات ومن المتوقع بحسب اعضاء اللجنة أن ينتهي فرز الملفات يوم الأحد القادم الموافق 25 أبريل2021م .