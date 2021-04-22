«النجار» يبحث إمكانية مساهمة مؤسسة النفط في توفير لقاح كورونا

عقد اجتماع بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بين إدارة المركز وبحضور الدكتور بدر الدين بشير النجار، مدير عام المركز، والدكتور حسين محمد بن عُثمان نائب مدير عام المركز، مع مصحة النفط، وبحضور الدكتورة أمينة عبدالله مديرة المصحة ورئيس لجنة التطعيمات ومدير إدارة الخدمات الطبية بمصحة النفط، الأربعاء الماضي.

وبحسب بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، فإن الطرفين اتفقا في الاجتماع على تبادل الخبرات في المجال الصحي والإسراع في تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا في الحقول والمواني النفطية العاملة في انحاء البلاد.

كما ناقش الحضور، إمكانية مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في المساعدة في توفير الطعوم الخاصة بفيروس كورونا على المستوي الوطني.