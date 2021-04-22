انتهاء فرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية الأحد المقبل

قال مجلس النواب إن لجنة استلام وفرز الملفات لتولي المناصب السيادية تواصل اجتماعاتها لليوم الرابع على التوالي، ومن المتوقع بحسب اعضاء اللجنة أن ينتهي فرز الملفات الأحد المقبل.

وعقدت اللجنة الخميس اجتماعاً بمقرها في مدينة طبرق بحضور الأعضاء رمضان شمبش، وسالم قنان، وعبدالمنعم العرفي، وعبدالمنعم بالكور، والهادي الصغير، وعبدالسلام المرابط، حسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

وتواصل اللجنة فرز الملفات المقدمة للترشح للمناصب القيادية بالوظائف السيادية وفقًا لما نصت عليه التشريعات والقوانين المنشئة والمنظمة لعمل هذه المؤسسات، وفق المجلس.

وأثار إعلان مجلس النواب بدء لجنة فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية، حفيظة المجلس الأعلى للدولة، مؤكدًا أن المهمة من اختصاص المجلسين معًا بحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، وفق الناطق باسم المجلس محمد عبدالناصر في مطلع هذا الشهر.

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