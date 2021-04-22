هذا هو موعد استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة والقاهرة

تستأنف شركات النقل الجوي الليبية، رحلاتها من مطار معيتيقة إلى مطار القاهرة الدولي يوم السبت المقبل الموافق 24 أبريل بعد انقطاع دام سبع سنوات.

وقالت صحيفة أخبار اليوم المصرية نقلا عن مصادر حكومية مصرية، إن استئناف الرحلات يأتي بعد زيارة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إلى طرابلس ولقائه مع نظيره الليبي صحبة 11 وزيرا منهم الكابتن محمد منار وزير الطيران المدني المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى خلال لقاء الحكومتين المصرية والليبية توقيع اتفاقيات عدة، منها استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومصر وعودة سير الرحلات الجوية مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد بين البلدين فى مجال الطيران ونقل البضائع ونقل العمالة المصرية إلى الأراضي الليبية.

يذكر أنه تم إيقاف الرحلات الجوية بين البلدين منذ 2014 وقد نجحت مصر فى مد جسور التعاون المشترك مع الشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار والتواصل مع القيادة السياسية التي تم اختيارها بإرادة الشعب الليبي .

وقد تم التقارب بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران الذي امتد منذ شهور بالبدء في تعمير وصيانة الطائرات الليبية داخل هناجر طائرات مصر للطيران والتنسيق مع الشركات الليبية في تقديم خدماتها الفنية في مجالات الشحن الجوي و توفير قطع الغيار للطائرات الليبية.