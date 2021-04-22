 القيادة العامة للقوات المسلحة تُشكل غرفة مشتركة لتأمين بنغازي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الجمعة، تشكيل الغرفة الأمنية المُشتركة لتأمين مدينة بنغازي والمُشكلة من مختلف الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة، والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

وأكدت القيادة العامة، في بيان لها، إن ذلك يأتي لفرض الأمن بمدينة بنغازي، وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من رئيس الغرفة لتطبيق القانون، ومكافحة كافة الظواهر السلبية بجميع أنواعها داخل المدينة.

كما تعمل الغرفة، على حجز الآليات العسكرية ذات الزجاج المُعتم والتي لا تحمل شعار أو لوحات معدنية والتي تتجول بدون تصريح بعد الساعه 8 مساءً، ومعاقبة السائق، وحجز المركبات الآلية المدنية ذات الزجاج المعتم والتي لا تحمل لوحات معدنية، ومخالفة السائق .

وأوضح البيان، أن من مهام الغرفة مداهمة أوكار الفساد، ومروجي المخدرات والتشكيلات العصابية، ومحاربة كافة الظواهر السلبية، والقبض على العسكريين والمدنيين الذين لديهم محاكمة قانونية، والقبض على أي شخص يحمل السلاح دون ترخيص وكل من يقوم بالرماية العشوائية داخل المدينة.

كما تشرف الغرفة، على عمليات إغلاق المحلات والأنشطة التجارية التي لم تقوم بتركيب كاميرات المراقبة.