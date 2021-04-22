الشيباني: هناك حالياً “حرق مراحل” وعلى حكومة الدبيبة عدم فقدان البوصلة

اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن هناك حرق مراحل وخللا واضحا في ترتيب سلم الأولويات في حكومة الوحدة الوطنية.

الشيباني أرجع في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، أن يكون عامل السباق مع الزمن له دور كبير في ذلك، مؤكدا على ضرورة عدم فقد البوصلة.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إن أي حياد عن المادة الخامسة عشر من الاتفاق السياسي أو تجاهل للعمل بها سيربك المشهد ويعطل مسيرة التقارب والمصالحة التي استبشر الليبيون بها مؤخرا، وفق قوله.

الشيباني، وفي تصريح له مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أشار إلى أنه استنادا على هذه المادة جرت اجتماعات بوزنيقة بين وفدي النواب ومجلس الدولة حول تعيين المناصب بالتشاور على أن يتم التوزيع بالتراضي بين الأقاليم التاريخية الثلاث، وفق قوله.