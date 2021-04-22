من عادات رمضان: الروينة… شراب مفضّل للّيبيين

تختلف العادات والتقاليد في شهر رمضان من مدينة لمدينة، وكثيرا ما تختلف حتى من بيت لبيت… فليبيا بلد غني بالتنوع والتميز في العديد من طقوسه المتوارثة في كل المناسبات خصوصا في الشهر الكريم.

ومع اختلاف العادات المتبعة يتفق الليبيون على مشروب الروينة كونه مهما لدى الأغلبية، فقديماً كانت تجهز ربة البيت الروينة حيث يتم إعدادها من مكونات طبيعية 100%، وهي عبارة عن :

حبوب القمح،الحمص،القصب الكسبر الحب، والكمون الحلو (ينسون)،الكمون العريض(الشمر)، وقد تُضاف في بعض المدن الحلبة.كما يُفضل البعض إضافة بعض المكسرات، وهي اللوز،البندق، الكاكاوية.

قديما بعد إعداد مكونات الروينة وغسلها جيدا وتجفيفها تقوم ربة المنزل بطحنها على الرحى الحجرية الدائرية وهي عبارة عن حجارتين على شكل دائرة، ولكون عملية طحن المادة تحتاج إلى صبر ووقت طويل .

أما حديثاً بعد تجهيز مكوناتها تقوم بإرسالها إلى المطحنة لطحنها، ومن أهم ما توصي به من سيحمل المادة للمطحنة هي ألا يقوم بطحنها وراء طحين آخر من أجل ضمان جودة المشروب والحفاظ على نكهته.

وللروينة فوائد كثيرة للصائم، فهي تمنع العطش وتشعرك بالشبع بسبب وجود كمية من البروتين بمكوناتها، وتقوي الجسد لما فيها من مواد مفيدة ويشربها الصائم بعد وجبة السحور، وكذلك يلجأ إليها البعض حتى في غير شهر رمضان.

طريقة تجهيزها للشرب:

تعتبر سهلة التحضير، حيث يتم خلط المكونات الطبيعة مع الماء ويُحلى بالسكر، كما يُفضله البعض المشروب ممزوجًا بالحليب بتحلية أو بدون تحليه.

فوائد الروينة :

تُعتبر مطهرًا للمسالك البولية، ومدر للبول، وتقي من الأنيميا(فقر الدم)، كما تعمل على إزالة السموم من الجسم، وتقوي مناعة الجسم، لوجود الحلبة، وهي مفيدة للجهاز الهضمي والقولون لوجود الينسون والشمر، كما يُساهم القمح المكون الأبرز في “الروينة”، في أمداد الجسم بالطاقة الحيوية والمساعدة، في التخفيف من حدة الالتهابات المزمنة، وتنظيف الكبد من السموم، وتعزيز عملية الهضم وتحسينها، بالإضافة لتحسين عمليات الأيض المختلفة في الجسم، وتحسين صحة بكتيريا الأمعاء الجيدة.

الحمص: هو المكون الثاني في “الروينة” يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي، وعلى الكالسيوم والماغنسيوم بنسبة متوازنة، وعلى قدر جيد من المعادن النادرة المضادة للأكسدة، والبروتينات، الكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمواد معدنية، كما يُخفض الحمص من الكولسترول الضار في الدم، ويعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم، ويمنع الأكسدة لاحتوائه على السابونين.

رغم فوائد العديدة لمشروب “الروينة ” التي لا تحصى، إلا أنه يُنصح بعدم الإكثار من تناوله، لمن يرغب في الحفاظ على وزنه، لما به من سعرات حرارية عالية.