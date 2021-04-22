المنقوش تلتقي وزيري الخارجية والدفاع الإيطاليين بروما

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، إن الوزيرة نجلاء المنقوش، اجتمعت مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الخميس، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن الجانبين بحثا تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة الليبية الإيطالية الموقعة سنة 2008 خاصة اللجنة المشتركة وعودة الشركات الإيطالية لتنفيذ المشاريع المتوقفة كطريق “أمساعد- رأس جدير” ومشروع مطار طرابلس العالمي، بالإضافة لفتح المجال الجوي بين البلدين وأيضا ملف الهجرة غير الشرعية.

والتقت الوزيرة، عقب هذا الاجتماع مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، وناقش الاجتماع ملفات التعاون المشترك المتمثلة بالمستشفى العسكري الميداني في مدينة مصراتة وإمكانية إيفاد الطلبة الليبيين الدارسين بالكليات العسكرية إلى الأكاديميات العسكرية بإيطاليا.

وأوضح بيان وزارة الخارجية، أن الحديث تطرق إلى الدعم المقدم من الجانب الإيطالي في مجال إزالة الألغام وتدريب الكوادر الليبية في هذا التخصص ودراسة توسيع هذا التعاون ليشمل مختلف مناطق ليبيا.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة سبل تأمين الحدود البرية ودعم وتدريب عناصر خفر السواحل الليبية.