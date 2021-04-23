عون يناقش عدة موضوعات متعلقة بالنفط مع شركة إيني الإيطالية

ناقش وزير النفط والغاز، محمد عون، خلال اجتماعه بوفد من شركة إيني الإيطالية، يضم الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية، إليساندرو بوليتي، ومدير عام الاستكشاف والإنتاج، كويدو بروسكو، وعددا من المسؤولين،

ناقش قيام شركة إيني بتزويد المؤسسة الوطنية للنفط ببعض الإمدادات الطبية المطلوبة لمجابهة جائحة كورونا، إلى جانب نشاط شركة مليته للنفط والغاز، خاصة في المناطق البحرية، وسبل تطويرها.

بدوره أفاد الوفد الإيطالي بأنهم قد بدؤوا فعليا في إجراءات المسح المبدئي لموقع محطة الطاقة الشمسية بقرية ربيانة.

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