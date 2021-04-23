القوات المسلحة تدفع بتشكيلاتها العسكرية لتأمين الحدود مع تشاد

أعلنت المنطقة العسكرية الكفرة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، انطلاق أول دفعة من القوات نحو الحدود الليبية التشادية، مساء الخميس.

وأوضحت المنطقة العسكرية الكفرة، أن أول دفعة انطلقت بأمر آمرها اللواء المبروك المقرض مع تسيير دوريات برية وجوية في المنطقة المستهدفة.

كما تمركزت سرية مقاتلة في قاعدة السارة قرب الحدود تحسبًا لتطورات الوضع في شمال تشاد.

وكان مجلس النواب، قد طالب رئيس المجلس الرئاسي والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود الجنوبية تحسبًا لتداعيات الوضع في تشاد، مشددا على ضرورة إسراع اللجنة العسكرية 5+5، في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن البلاد واستقرارها.

وبحسب بيـان مجلس النـواب رقم (01) لسنة 2021.م بشأن الأحداث الجارية في دولة تشاد، فإن المجلس يتابع الأحداث المتسارعة التي تمر بها دولة تشاد الجارة وما قد يترتب عليها من زعزعة للأمن أو عمليات نزوح في المنطقة.

وأهاب مجلس النواب، بكافـة الجهات المختصة بحماية البلاد وأمنها من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوحدة الوطنية، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد وحدودها الجنوبية وصون سيادتها.