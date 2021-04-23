وزارة الصحة تُسلم معدات طبية لمخازن إدارة الطوارئ بالمنطقة الشرقية

تنفيذاً لتعليمات وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي بشأن توفير كافة الإحتياجات الخاصة بالمستشفيات لضمان استمرارية عملها بالجودة المطلوبة، سلمت وزارة الصحة مخازن إدارة الطوارئ الصحية التابع لديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية 17 ثلاجة مُبردة ومُجمدة، وسيارات غاز الأكسجين ليتم توزيعها على المستشفيات ومراكز العزل بالمنطقة الشرقية.

وبحسب بيان وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الصحة والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي في كل ربوع البلاد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في كافة المرافق الصحية.