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وزارة الصحة تُسلم معدات طبية لمخازن إدارة الطوارئ بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تنفيذاً لتعليمات وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي بشأن توفير كافة الإحتياجات الخاصة بالمستشفيات لضمان استمرارية عملها بالجودة المطلوبة، سلمت وزارة الصحة مخازن إدارة الطوارئ الصحية التابع لديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية 17 ثلاجة مُبردة ومُجمدة، وسيارات غاز الأكسجين ليتم توزيعها على المستشفيات ومراكز العزل بالمنطقة الشرقية.

وبحسب بيان وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الصحة والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي في كل ربوع البلاد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في كافة المرافق الصحية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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