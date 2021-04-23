تسليم مقر معسكر الضمان سابقا بتاجوراء إلى صندوق الضمان الاجتماعي

طرابلس 22 أبريل 2021 (وال) -سلم فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الخميس، مقر معسكر الضمان سابقا بتاجوراء إلى صندوق الضمان الاجتماعي، والذي تعود إليه ملكية المقر بأرضه ومرافقه ومكملاته قبل استحواذ مسلحين عليه.

التسليم تم خلال احتفالية أقيمت بالمناسبة، تخللها حفل إفطار أقامته الإدارة، بحضور منتسبيها إضافة إلى منتسبي كتيبة “رحبة الدروع” ومسؤولين من صندوق الضمان الاجتماعي ومدير أمن تاجوراء.

وشهدت الاحتفالية تكريم فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، حيث تم منحها شهادة تقدير على جهودها التي بذلتها في الحفاظ على هذه المؤسسة وتأمينها وحمايتها، حيث سلمت المقر بحالة جيدة بكامل مرافقه ومنشآته، ودون أي تعديات عليه في الأرض أو المرافق.

يذكر أن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس، تقوم بتأمين المقر منذ إخلائه من المسلحين المدة الماضية، وعملت على الحفاظ على مرافقه وحمايتها من العبث.( وال ـ طرابلس) س خ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال