تنسيق تونسي ليبي لفتح خط بحري بين مصراتة والموانئ التونسية

استقبل وزير النقل التونسي معز شقشوق أمس الخميس الرئيس التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي صابر بوقرة والذي عبر عن استعداد مجموعة من رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للعمل على تطوير العلاقات التجارية التونسية الليبية و احداث المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وأعلن بوقرة أن اشغال مشروع المحطة البحرية مصراتة انتهت معبرا عن رغبة الجانب الليبي في فتح خط بحري لنقل المسافرين و السيارات يربط بين ميناء مصراتة و ميناء صفاقس وميناء حلق الوادي وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة، بحسب ما جاء في بيان للوزارة التونسية.

وعبر وزير النقل التونسي عن استعداد وزارته لتسهيل فتح هذا الخط بالتنسيق مع وزارة الداخلية و مصالح الديوانة التونسية المعنية بحركة المسافرين مشيرا إلى أنه يمكن الشروع في تسيير هذا الخط على ميناء حلق الوادي وميناء جرجيس في مرحلة اولى ثم ميناء صفاقس بعد تهيئة المرافق التي تتطلبها الحركة بهذا الميناء.