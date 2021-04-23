وزير الدفاع الايطالي: تعزيز التعاون المدني والعسكري مع ليبيا أولوية إستراتيجية

تحدث وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني عن “نقاش بناء” اليوم بالعاصمة روما مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش “حول التزامنا بدعم عملية تحقيق الاستقرار” هناك.

وشدد غويريني في تغريدة على (تويتر) “يعد تعزيز التعاون المدني والعسكري مع ليبيا أولوية إستراتيجية لإيطاليا”.

زيارة المنقوش اليوم للعاصمة روما هي الاولى لمسؤول رفيع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

ويتضمن جدول زيارة المنقوش لقاءات مع وزراء الخارجية والدفاع والداخلية الإيطاليين.آك