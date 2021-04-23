الدبيبة: أبارك لـ”الأهلي بنغازي” انتصاره على “أنييمبا” النيجيري وسنقف معه

بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تغلب نادي الأهلي بنغازي على إنييمبا النيجيري 1-0، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى، من دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكونفيدرالية الأفريقية”.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”، طالعتها “الساعة 24‏”، “أبارك لنادي المشوار الطويل الأهلي بنغازي انتصاره على فريق أنييمبا النيجيري في الجولة الخامسة من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، وقربه من التأهل للدور الربع النهائي”.

وأضاف رئيس الحكومة: “سنقف مع الأهلي بنغازي وكل الأندية الليبية في استحقاقاتها المختلفة”.

وأحرز هدف الأهلي بنغازي اللاعب المعتصم بالله جمال التائب في الدقيقة 40، وشهد اللقاء طرد لاعب إنييمبا تيموثي دانلادي في الدقيقة 74.

وبهذا التفوق، رفع الأهلي رصيده لـ7 نقاط في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة، وظل إنييمبا عند 6 نقاط وتراجع للمركز الثالث.