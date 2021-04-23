افتتاح قسم عزل وعيادة طبية بمطار معيتيقة

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افتتح المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخميس بافتتاح قسم عزل مؤقت للمصابين بفيروس كورونا بمقر مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار التابع للمركز الوطني.

كما جرى افتتاح عيادة طبية داخل صالة مطار معتيقة الدولي مجهزة بالمعدات والأدوات الطبية اللازمة مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار برنامج الشراكة والتعاون المشترك بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمنظمة الدولية للهجرة لتطوير مكاتب الرقابة الصحية الدولية التابعة للمركز في المنافذ الرئيسية.