مصرع مالا يقل عن مائة مهاجر قبالة سواحل طرابلس

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لقي مائة مهاجر غير شرعي مصرعهم جراء غرق قارب مطاطي قبالة ساحل طرابلس، بحسب ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت، المنظمة في تغريدة على تويتر، “إن هناك تقارير تفيد بأن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم في حادث بحري في الجزء الأوسط من البحر المتوسط”.

وأعربت المنظمة عن أسفها لهذه المأساة، مجددة دعوتها للدول لإعادة نشر سفن البحث والإنقاذ في البحر المتوسط.

“يأتي ذلك، بينما أعلنت منظمة “إس أو إس مديترانيه” الأوروبية غير الحكومية عن غرق قارب مطاطي قبال ساحل طرابلس، بعدما تم الإبلاغ عنه وعلى متنه حوالي 130 شخصًا صباح الأربعاء.

ولفتت المنظمة، إلى أنه لم يتم العثور على ناجين عدا رؤية ما لا يقل عن عشرة جثث بالقرب من القارب المطاطي.