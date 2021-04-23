سهيل الغرياني: مشائخنا في الدار أصدروا 15564 فتوى في الثلث الأول من رمضان

تفاخر سهيل، نجل الصادق الغرياني، المفتي المعزول بقرار من مجلس النواب، بحجم عدد الفتاوى التي أصدرها مشائخ دار الإفتاء في الثلث الأول من شهر رمضان.

ونقل الغرياني الصغير، على صفحته الشخصية بـ”الفيسبوك” إحصائية لعدد الفتاوى التي أصدرتها الدار، والتي بلغت 15564 فتوى، معلقا عليها قائلا:” خلال الثلث الأول من شهر رمضان، أصدرت دار الإفتاء الليبية إحصائية بعدد الفتاوى الصادرة من مشايخ الدار عبر وسائل الاتصال المتعددة”.

وأشار سهيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن الدار أصدرت 5900 فتوى عبر الاتصال المجاني، كما أصدرت 4050 فتوى من خلال تطبيق دار الإفتاء”، وفقا للاحصائية.

وأضاف سهيل- بحسب الإحصائية- أن دار الإفتاء أصدرت أيضا 5500 فتوى عبر صفحتها على “فيسبوك”، كما أصدرت 114 فتوى مباشرة من خلال الحضور الشخصي إثناء الدوام”.

يشار إلى أن دار “إفتاء الغرياني” متهمة بإصدار الفتاوى الشاذة المحرضة على العنف الكراهية والفتن بين الليبيين، كما أن عددا كبيرا من تلك الفتاوى تم توظيفه لدعم فصيل سياسي بعينه، واستغلال الدين لتحقيق مكاسب شخصية للدار، وهناك اتهامات أيضا تلاحق الدار بإهدار المال العام على الحراسات والسيارات والمهايا.