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سهيل الغرياني: مشائخنا في الدار أصدروا 15564 فتوى في الثلث الأول من رمضان

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفاخر سهيل، نجل الصادق الغرياني، المفتي المعزول بقرار من مجلس النواب، بحجم عدد الفتاوى التي أصدرها مشائخ دار الإفتاء في الثلث الأول من شهر رمضان.

ونقل الغرياني الصغير، على صفحته الشخصية بـ”الفيسبوك” إحصائية لعدد الفتاوى التي أصدرتها الدار، والتي بلغت 15564 فتوى، معلقا عليها قائلا:” خلال الثلث الأول من شهر رمضان، أصدرت دار الإفتاء الليبية إحصائية بعدد الفتاوى الصادرة من مشايخ الدار عبر وسائل الاتصال المتعددة”.

وأشار سهيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن الدار أصدرت 5900 فتوى عبر الاتصال المجاني، كما أصدرت 4050 فتوى من خلال تطبيق دار الإفتاء”، وفقا للاحصائية.

وأضاف سهيل- بحسب الإحصائية- أن دار الإفتاء أصدرت أيضا 5500 فتوى عبر صفحتها على “فيسبوك”، كما أصدرت 114 فتوى مباشرة من خلال الحضور الشخصي إثناء الدوام”.

يشار إلى أن دار “إفتاء الغرياني” متهمة بإصدار الفتاوى الشاذة المحرضة على العنف الكراهية والفتن بين الليبيين، كما أن عددا كبيرا من تلك الفتاوى تم توظيفه لدعم فصيل سياسي بعينه، واستغلال الدين لتحقيق مكاسب شخصية للدار،  وهناك اتهامات أيضا تلاحق الدار بإهدار المال العام على الحراسات والسيارات والمهايا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • دار الافتراء الغريانية الذى تعلم الاسلام على يد يهودى هولندى فتاويه مضللة على خطى الشيطان وعلى اللايبين ان يحذروا هذا الدجال الاعور اللعين واخوانه من كلاب النار الاشرار والفتاوى الحقيقية من هيئة كبار العلماء بارض الحرمين والازهر الشريف اما مشايخ الضلال فبتوع فتة وفتنة لا فتاوى

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  • إنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بقَبْضِ العُلَمَاءِ، حتَّى إذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فأفْتَوْا بغيرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا.
    الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
    فراينا من قبل اثر الفتاوى الغريانية الضالة حيث خرج من السجن احد اتباع الغريانى فقتل امه وابوه واخته لانهم بفتاوى الغريانى يكفرهم ويبيح لنفسه سفك دماءهم لعنة الله على هذا الشيطان اللعين الدجال الاعور الممول من قطرائيل لمحاربة الاسلام السمح

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