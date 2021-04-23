عقيلة صالح يحيل كتابا من جمعية الهلال الأحمر إلى الدبيبة للاطلاع واتخاذ اللازم قانونا

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أحال، مدير شؤون الرئاسة بمجلس النواب، عوض جمعة الفيتوري، خطابًا إلى مستشار ومدير مكتب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة كتاب الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي الموجّه إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بشأن استقلالية الجمعية.

وتضمن، كتاب الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر، إلى عقيلة صالح، طلبهم مخاطبة رئيس الحكومة للتأكيد على استقلال وحياد ووحدة الجمعية والتأكيد على مهامها محليا ودوليا والحفاظ على حيادها واستقلالها وعدم التدخل في شؤون عملها من أي جهة كانت.

كما تضمن الخطاب التأكيد على أن، مرعي عبدالحميد الدرسي، هو المنتخب من الجمعية العمومية وممثلها القانوني ولا يعتد بأي مراسلات خلاف ذلك، كما يأملون في تخصيص بند المساعدات ضمن الميزانية العامة حسب ما ورد في القانون رقم (2) لسنة 2019.

وجاء في كتاب الفيتوري، أن رئيس مجلس النواب وجّه بإحالة كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء للاطلاع واتخاذ اللازم قانونا .