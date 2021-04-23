السراري: الأوروبيون منافقون يدعمون الانتخابات بالبيانات ويتفاهمون مع الدبيبة على بقائه

قالت الإعلامية هدى السراري مديرة قنوات 218، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” دبلوماسية “النفاق الأوروبي” تتجلى في بيانات تدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر في موعدها من جهة، ومن جهة أخرى تفاهمات واتفاقات مع الدبيبة تترجم آمالهم في بقائه إلى ما بعد ديسمبر 2021″.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في وقت سابق، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يعمل على توحيد ليبيا وهي مهمة صعبة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل مع فرنسا وأوروبا لتسهيل هذا الأمر.

وأضاف دي مايو، في مقابلة صحفية، أن الضغط مع الأمريكيين لطرد المرتزقة الأجانب من ليبيا سيكون أمرا مركزيا، مضيفاً: “سأتحدث عن ذلك مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.