السراري: الأوروبيون منافقون يدعمون الانتخابات بالبيانات ويتفاهمون مع الدبيبة على بقائه

قالت الإعلامية هدى السراري مديرة قنوات 218، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” دبلوماسية “النفاق الأوروبي” تتجلى في بيانات تدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر في موعدها من جهة، ومن جهة أخرى تفاهمات واتفاقات مع الدبيبة تترجم آمالهم في بقائه إلى ما بعد ديسمبر 2021″.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في وقت سابق، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يعمل على توحيد ليبيا وهي مهمة صعبة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل مع فرنسا وأوروبا لتسهيل هذا الأمر.
وأضاف دي مايو، في مقابلة صحفية، أن الضغط مع الأمريكيين لطرد المرتزقة الأجانب من ليبيا سيكون أمرا مركزيا، مضيفاً: “سأتحدث عن ذلك مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.
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