“الغرابلي”: الذي ضيّعنا هو تسليم الثائر الحقيقي لسلاحه وبقاؤه في البيت

انتقد الطاهر الغرابلي رئيس ما يسمى «المجلس العسكري صبراتة»، المنحل، التطورات الجارية بالمشهد السياسي، واصفا إياها بالضياع.

وزعم الغرابلي أن سبب ما وصفه بالضياع تسليم الثائر الحقيقي سلاحه وبقاؤه في البيت، مدعيا أن هناك مؤامرة دولية يقودها المشير خليفة حفتر.

وقال الغرابلي في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “عارفين الكلمة اللي ضيعتنا ونعاني منها لليوم هي

الثائر الحقيقي سلم سلاحه، وشد حوشه (لزم بيته) والطعم بلعتوه، وروحتوا من نصف الطريق سلمتوا سلاحكم، خذوه هم، شديتوا حياشكم، خذوا مكانكم، اليوم تبيلكم تعانون باش ترجعوهم عارفينهم والا لا؟ الانتهازيون وأشباه الثوار الذين شوهوكم وبلطجوا ونهبوا وأفسدوا وتكلموا باسمكم، زعيمهم في الشرق واضح وفي الغرب هلبا يقسمون فيها” على حد زعمه.