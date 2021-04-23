بعيو: وقف إطلاق النار هش رغم توقف الأعمال العدائية ووجود فرصة للسلام

ليبيا- أجرت قناة “دي دبليو” الألمانية مقابلة مع مندوب ليبيا في البعثة الدائمة للأمم المتحدة في جنيف تميم بعيو بشأن إمكانية نجاح السلطة التنفيذية الجديدة الموحدة.

المقابلة التي تابعتها وترجمت أبرز ما جاء فيها صحيفة المرصد أكد بعيو خلالها إن الفترات الانتقالية تحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى بيئة أكثر استقرارا مشيرا إلى ضرورة هذه السلطة فرصة للاهتمام بسلسلة المهام الطويلة في البلاد بما فيها الأمن والاستقرار.

ووجه بعيو نداء للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المختلفة كافة للعمل معا على مساعدة السلطة التنفيذية الجديدة الموحدة بكل وسيلة ممكنة مبينا إن ليبيا خرجت لتوها من حرب بالوكالة فيما تم بذل جهود خلال الأسابيع القليلة الماضية لإعادة توحيد المؤسسات واستقرار الوضع الأمني عبر لجنة الـ10 العسكرية.

وأقر بعيو بهشاشة وقف إطلاق النار رغم توقف الأعمال العدائية ووجود فرصة من أجل السلام متهما المجتمع الدولي وبعض الدول بالتدخل في الشؤون الداخلية والتسبب في عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا في وقت تسعى فيه الأخيرة لإقامة دولة ديمقراطية تقوم على الحريات والعدل والازدهار.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية