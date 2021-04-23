كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن اللقاءات التي أجراها المجلس الرئاسي خلال زيارته مدينة مصراتة أمس الخميس.

وقال اللافي في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “التقينا بمدينة ‎مصراتة، صحبة رئيس الحكومة، مساء اليوم (أمس الخميس) بحكماء وأعيان من المدينة، وبحضور عدد من القيادات العسكرية والمدنية”.

وأضاف عضو المجلس الرئاسي: “بحثنا معهم ملفات ‎المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، وعودة المهجرين والنازحين إضافة إلى إجراء ‎الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وصل إلى مدينة مصراتة، أمس الخميس، عبر رحلة جوية.

ورافق المنفي خلال الزيارة كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وعضو المجلس موسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وشارك عدد من المسؤولين بالمجلس البلدي والمكونات الاجتماعية في مصراتة في استقبال المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لحظة وصولهم إلى مطار مصراتة.

وفور وصولهم توجه المنفي والوفد المرافق له إلى مقر المجلس البلدي مصراتة، وعقد لقاء بعميد وأعضاء المجلس البلدي والحكماء والأعيان والقيادات المدنية والعسكرية بالمدينة.