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«الأرصاد»: اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث اعتدال في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا، مع بقائها مرتفعة، خصوصا اليوم الجمعة، على بقية المناطق.

رأس اجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:
– الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خصوصا على سرت ومصراتة.
– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، وتبقى مرتفعة اليوم على سرت وأبونجيم والقريات، وتتراوح بين 32 و35 درجة.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة:
– الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
– الرياح: جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على أغلب المناطق، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية ولا تتجاوز اليوم 28 درجة، على أقصى الساحل الشرقي، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:
– الطقس: السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا.
– الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة – السرير – تازربو:
– الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
– الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول، الأحد، إلى شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا، الأحد.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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