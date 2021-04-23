«الأرصاد»: اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث اعتدال في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا، مع بقائها مرتفعة، خصوصا اليوم الجمعة، على بقية المناطق.

رأس اجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خصوصا على سرت ومصراتة.

– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، وتبقى مرتفعة اليوم على سرت وأبونجيم والقريات، وتتراوح بين 32 و35 درجة.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة:

– الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

– الرياح: جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على أغلب المناطق، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية ولا تتجاوز اليوم 28 درجة، على أقصى الساحل الشرقي، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

– الطقس: السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا.

– الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة – السرير – تازربو:

– الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول، الأحد، إلى شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا، الأحد.

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