دون تحديد وجهتهم.. قوة الردع الخاصة تعلن إحباط عملية تهريب أكثر من 2 مليون يورو من مطار معيتيقة

ليبيا – أعلنت قوة الردع الخاصة التي تتخذ من مطار معيتيقة مقرًا لها عن إحباط محاولة تهريب للعملة الأجنبية داخل المطار، متهمةً جهات لم تسمها بمحاولة تشويه عملها ونشر اخبار كاذبة بشأنها بعد هذه العملية.

وأوضحت القوة بحسب مكتبها الإعلامي بأن مكتب الأمن التابع لها داخل مطار معيتيقة تمكن أمس الخميس من إحباط عملية تهريب ضخمة للعملة الأجنبية وكانت القيمة باليورو والدولار، وذلك بعد استلام بلاغ ومعلومات عن عملية التهريب التي تفوق القيمة المسموح بها لكل شخص من قبل الجهات المُختصّة.

وأوضحت القوة في بيانها بأنها أوقفت شخصين دون أن تحدد الجهة التي كانا يسافران إليها وبحوزتهم القيمة التي تُقدّر بــ2 مليون ومئة الف يورو.

وتم ضبط المتهمين داخل صالة المغادرة قبل ركوب الطائرة مباشرةً وذلك بعد مرورهم من أجهزة التفتيش داخل المطار وسط تواطئ من قبل بعض أفراد الجهات الأمنية بالمطار بحسب البيان، مشيرةً بأنها ستحيل القضية لجهات الاختصاص لاستكمال باقي التحقيقات.

دون

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية