صنع الله يبحث مع وفد “إيني” احتياجات ليبيا من الغاز 

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بأليساندرو بوليتي المدير التنفيذي للعمليات بشركة إيني والوفد المرافق له، بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة أبوالقاسم شنقير ، والعماري محمد ، بالإضافة إلى مدير عام التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط عماد بن رجب، ومدير تسويق النفط الخام نعيمة صوان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني، حيث تم مراجعة العديد من الأعمال القائمة والتي شملت برامج الصيانة الوقائية والمبرمجة بمجمع مليتة الصناعي، كما تم مناقشة الدراسات الهندسية القائمة لمشروع التركيبين ( أ – ه ) وكيفية الوصول إلى تعويض الفاقد في نسب الإنجاز بسبب جائحة كورونا وتنفيذ المشروع عن بعد، كما تم التطرق إلى أولويات المؤسسة في توفير الغاز للسوق المحلية والعمل على حفر بعض الآبار بحقل الوفاء.

تمت أيضا مناقشة برامج المسؤولية الاجتماعية بمناطق عمليات الشركة، وتم الاتفاق على مساهمة شركة إيني في تمويل مقترح منظمة الصحة العالمية المقدم للمؤسسة الوطنية للنفط بشأن توفير الأدوية والعلاج لشريحة الأطفال من مرضى الأورام في ليبيا.