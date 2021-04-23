الدبيبة: طلبت رسميًا من شركة “إيني غاز” تجهيز وإدارة وتشغيل مستشفى طرابلس المركزي

ليبيا- التقى رئيس حكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في محل إقامته في العاصمة طرابلس بمجموعة من الصحفيين من بينهم مراسل قناة سكاي نيوز عربية في ليبيا.

ووفقا لما جاء في موقع القناة واطلعت عليه صحيفة المرصد أتى اللقاء لإطلاع الصحفيين على ما أنجزته الحكومة خلال الفترة الماضية والمصاعب والعراقيل التي تواجه عملها وفيه أشار الدبيبة إلى استشراء الفساد بكل غير مسبوق في الملفات كافة.

وأكد الدبيبة أن الحكومات السابقة ورطت الدولة في مشكلات لا حصر لها في الداخل والخارج مبينا أنه طالب الأجهزة الرقابية بفتح كل الملفات وأنه لا حصانة لأحد فيما يمثل ملف العلاج بالخارج واحدا من أكثر الملفات التي تعج بالفساد ويستنزف من قدرات الشعب الليبي بلا هوادة.

وأضاف الدبيبة إن هذا دفعه إلى الطلب من شركة “إيني غاز” رسميا تجهيز وإدارة وتشغيل مستشفى طرابلس المركزي وأحد المراكز الطبية في إحدى المدن الرئيسية وهو ما يمثل جانبا من مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية لأنها تستحوذ على نسبة كبيرة من عقود الغاز الليبي منذ سنوات طويلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية