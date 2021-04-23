وزارة الصحة تطلق حملة التوعية بضرورة أخذ لقاحات كورونا

عقدت وزارة الصحة، اجتماعها التشاوري الأول بشأن الحملة الحكومية للتوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا: “هدفنا تحقيق مناعة مجتمعية ” “هدفنا أنت وعيلتك”.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الاجتماع التشاوري، يأتي تزامناً مع بدء الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وبناءً على مبادرة حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ الحملة الحكومية للتوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا تحت شعار “بيدنا_نحميهم” والتي تهدف إلى نشر التوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا للوصول إلى مناعة مجتمعية للقضاء على الوباء.

ولفت البيان، إلى أنه تم عقد الاجتماع التشاوري الأول، مساء أمس الخميس بمكتب وزير الاتصال والشؤون السياسية برئاسة الوزراء، بحضور كل من وزارة الصحة، مكتب وزير الاتصال والشؤون السياسية، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، جهاز الإسعاف الطائر والبري، الهلال الأحمر الليبي، الحركة العامة للكشافة والمرشدات وذلك لوضع آلية العمل للبدء في تنفيذ الحملة.

ويذكر أن الهدف من الحملة هو حث أفراد المجتمع كافة على أهمية أخذ اللقاحات، وطمأنة المواطنين بأن اللقاحات ليس لها تأثير سلبي، بل على العكس تماماً، فإنها تعزز الدفاعات الطبيعية وتساعد الجسم على الاستعداد مسبقاً ليكون قادراً على محاربة المرض، وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل في منظومة التطعيم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسعياً لمنع انتشار الفيروس.

وتتضمن الحملة، برامج توعوية والتي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، وهذه الحملات تستهدف الوصول إلى كل أفراد المجتمع في كل ربوع البلاد.