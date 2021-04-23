المصرف المركزي في طرابلس يفصح عن حجم الاعتمادات المستندية لشهر إبريل الجاري

ليبيا – صدر عن المصرف المركزي في طرابلس 9 قوائم تبين حجم الاعتمادات المستندية الممنوحة للشركات للفترة من الـ15 وحتى الـ21 من أبريل الجاري.

القوائم التي اطلعت عليها صحيفة المرصد بينت أن الشركات الخاصة والعامة حصلت على اعتمادات بعملات اليورو والدولار والجنيه الاسترليني لشراء مواد بناء من بينها الأخشاب والحديد وسلع غذائية متنوعة كالأجبان فضلا عن مولدات كهرباء وإطارات ومستلزمات طبية وأدوية.

يشار إلى أن المصرف المركزي في طرابلس كان قد أوضح سابقا أنه مستمر في ضخ النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية مع السيولة النقدية للمصارف.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية