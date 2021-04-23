ليبيا الان

المنفي ونائبيه والدبيبة في مصراتة لبحث ملف عودة المهجرين

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية مدينة مصراتة للوقوف على واقع حالها.

وأكد بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد إن الوفد الرباعي التقى بأعضاء المجلس البلدي مصراتة وحكماء وأعيان المدينة لبحث عدد من القضايا المهمة وعلى رأسها قضية عودة المهجرين والنازحين قسريا.

وأشار البيان إلى تدارس الجميع ملفات عودة المهجرين والنازحين والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية إضافة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك