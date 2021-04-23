وزير خارجية إيطاليا: ملتزمون بتحقيق الاستقرار في ليبيا

اكد وزير الخارجية الإيطالي ” لويجي دي مايو ” أن بلاده تجدد التأكيد على الالتزام بتحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال عملية يقودها الليبيون وبدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال دي مايو، بعد لقاء نظيرته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش”، بمقر الخارجية الإيطالية أمس الخميس: “أكدنا الاستعداد الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة لدعم المرحلة القادمة من الانتقال المؤسسي”، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وشدد وزير الدبلوماسية الايطالية في تصريحاته على أهمية وصول حكومة الوحدة الوطنية إلى الأهداف ذات الأولوية مثل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وإطلاق عملية مصالحة فعالة.