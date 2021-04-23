مراقبة التعليم في سرت تتسلم مدرسة طلائع النصر للتعليم الأساسي بعد صيانتها

ليبيا – تسلمت مراقبة التعليم في بلدية سرت مدرسة طلائع النصر للتعليم الأساسي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد الانتهاء من صيانة 24 فصلا دراسيا فيها.

ونقل بيان صحفي صادر عن البرنامج في ليبيا اطلعت عليه صحيفة المرصد عن الناطق الرسمي للمجلس التسييري سرت محمد الأميل قوله إن أعمال الصيانة التي تمت عن طريق شركة المسارب للمقاولات استغرقت 4 أشهر تم خلالها صيانة كافة الفصول الدراسية والمرافق المدرسية والإدارية.

وبحسب الأميل تضمن أعمال الصيانة الطلاء والكهرباء والسباكة والمواد الصحية والمكيفات وإقامة ملعب رياضي معشب بساحة المدرسة ومظلة للطابور الصباحي مبينا إن هذه الأعمال تعادل مليون دينار تقريبا كاشفا في ذات الوقت عن القيمة المخصصة للصرف على أعمال تنفيد مشروعات الصيانة.

وأوضح الأميل إن هذه القيمة بلغت ضمن صندوق دعم الاستقرار في ليبيا بسرت التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي أكثر من 7 ملايين و600 ألف دولار صرف منها قرابة 65% حتى الآن.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية