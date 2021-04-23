توجيهات أمنية جديدة لفرض الأمن والاستقرار في مدينة بنغازي

ليبيا – عقدت الجهات المؤلفة للخطة الأمنية المشتركة اجتماعا مع جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة وكافة الوحدات الأمنية والعسكرية في مدينة بنغازي.

وأوضح بيان صحفي صادر عن الجهاز تابعته صحيفة المرصد إن الاجتماع حضره آمر الشرطة العسكرية في القيادة العامة رئيس الخطة ورئيس قسم النجدة بنغازي ومعاون رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة وعدد من الوحدات العسكرية والأمنية المنضوية تحت مظلة الخطة الأمنية المشتركة.

وأضاف البيان إن الوحدات العسكرية والأمينة ضمت الشرطة العسكرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة ولوائي طارق بن زياد المعزز و106 مجحفل وسرية الشرطة العسكرية بنغازي والقوات الخاصة الصاعقة وقسم النجدة بنغازي وجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة.

وبحسب البيان تم الجمع الأول لكافة المنتسبين داخل مقر النجدة بعد التعليمات الصارمة من القائد العام للقوات المسلحة الشمير خليفة حفتر بضرورة فرض القانون والأمن والمجاهرة بهما في مدينة بنغازي فيما شدد رئيس الخطة على أمراء الوحدات والفصائل بتنفيذ المهام المكلفين بها.

وتضمنت قائمة المهام استمرار حملة إزالة الزجاج المعتم من كافة المركبات العسكرية والأمنية والمدنية والحجز الفوري للمركبات المخالفة وتركيب اللوحات والتشديد على تسجيلها بموعد أقصاه نهاية شهر رمضان وعدم التهاون مع المخالفين والمطلوبين ومن لديهم سوابق وقضايا.

واختتم البيان بالإشارة إلى التوجيه بفرض الحالة الانضباطية في كافة شوارع مدينة بنغازي واحترام حقوق المواطنين وإعطاء الأوامر بالإنتشار الأمني الموسع في هذه الشوارع والتقيد بالتعليمات والتشديد على تنفيذها حرفيا والإلتزام بتطبيق القانون على الجميع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية