طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 23 أبريل

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 23 ابريل 2021.

ملخص عام: إعتدال في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا وتبقى مرتفعة خاصةً هذا اليوم على بقية المناطق .

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على سرت ومصراته.

• الرياح : شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22-28) مْ وتبقى مرتفعة اليوم على سرت وابونجيم والقريات و تتراوح مابين ( 32 – 35 ).

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا.

• الرياح: جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على أغلب المناطق تتحول يوم الغد الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30 – 36) مْ ولا تتجاوز اليوم (28) مْ على أقصى الساحل الشرقي ، وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى شمالية فشمالية شرقية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-39) مْ ، وتسجل انخفاض تدريجي يوم الغد على اغلب المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة .

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة إلى السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الأحد الى شمالية غربية فشمالية معتدلة الى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35-38 )مْ ، وتسجل انخفاض يوم الأحد .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:40)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:28)

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي