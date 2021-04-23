دي مايو: مستعدون لدعم ليبيا وإجراءات الرئاسي مع الاحترام الكامل للسيادة

ليبيا – وصف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بالأولوية لدى بلاده فضلا عن منها المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وشدد دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده برفقة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش الزائرة لإيطاليا على وجوب إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة معربا عن عن تقديره لالتزام المجلس الرئاسي ببدء عملية مصالحة وطنية فعالة واتخاذ إجراءات مباشرة وحازمة من قبل الدولة.

وأكد دي مايو استعداد إيطاليا لدعم هذه المجهودات والإجراءات المتخذة على الأرض من قبل الرئاسي بالتعاون مع المجتمع الدولي مع الاحترام الكامل للسيادة الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية