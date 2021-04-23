عقيلة والقطراني يبحثان عدد من القضايا المتعلقة بالخدمات الأساسية بالمدن كافة

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بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، الخميس، عدد من القضايا ذات العلاقة بالمواطن الليبي.

أتى ذلك حينما استقبل القطراني، في محل إقامته بمدينة الأبيار، عقيلة صالح، حيث تناول اللقاء عدة قضايا تتعلق برفع المعاناة على المواطن الليبي وإنهاء أزمة الكهرباء والسيولة وتقديم الخدمات بكافة المدن الليبيين.

كما جرى خلال اللقاء، مناقشة جلسة مجلس النواب بشأن الميزانية العامة للدولة لعام 2021.

وأكد عقيلة صالح على دعمه لحكومة الوحدة الوطنية، كما شدد على أن تعمل بتقديم الخدمات اللازمة للمواطن الليبي بشكل عادل في المدن الليبية كافة.

وطالب رئيس مجلس النواب، النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة، بالعمل على دعم عُمدا البلديات واعطائهم الصلاحيات لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية لكل بلدية لترسيخ مبدأ للامركزية.

من جانبه، أكد القطراني، أن الحكومة ستعمل في تقديم كافة الخدمات وتسهيل الاحتياجات للمواطن الليبي في كل مدينة ليبية لإنهاء معاناة الشعب الليبي.